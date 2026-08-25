Ajker Patrika
En
সরকারি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৪১ পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৪১ পদে চাকরি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১তম গ্রেডের ‘সহকারী প্রসিকিউটর’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২০ আগস্ট থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী প্রসিকিউটর।

পদসংখ্যা: ৪১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: আইন বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।

বয়সসীমা: ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮-৩২ হতে হবে।

মদিনা গ্রুপে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, স্নাতক পাসেই আবেদনমদিনা গ্রুপে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

আবেদন ফি: ১১তম গ্রেডের সহকারী প্রসিকিউটর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১৬৮ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা bnc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

আরও পড়ুন—

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত