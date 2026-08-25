মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৪১ পদে চাকরি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১তম গ্রেডের ‘সহকারী প্রসিকিউটর’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২০ আগস্ট থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদসংখ্যা: ৪১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: আইন বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।
বয়সসীমা: ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮-৩২ হতে হবে।
আবেদন ফি: ১১তম গ্রেডের সহকারী প্রসিকিউটর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১৬৮ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা bnc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
আরও পড়ুন—
বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫ থেকে ২০তম গ্রেডের ৯টি ক্যাটাগরিতে ১১৩ জন নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৪ আগস্ট এবং চলবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১২ মিনিট আগে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ২৩১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) এ ফল প্রকাশ করেছে।২ ঘণ্টা আগে
আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আউটডোর ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এর মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে মেইনটেন্যান্স বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে