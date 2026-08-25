Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার রাখায় রাউজানে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ২১: ১৭
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার রাখায় রাউজানে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
রাউজানে হোটেল, রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও নোংরা থাকা এবং পচা-বাসি খাবার রাখার অপরাধে তিনটি হোটেল ও একটি বেকারিকে মোট ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অভিযানে মাদক সেবন করে জনসাধারণের শান্তি বিনষ্টের অভিযোগে দুজনকে জরিমানা ও পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাউজান উপজেলার জলিলনগর থেকে মুন্সিরঘাটা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন রাউজান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রাহাতুল ইসলাম।

অভিযানে জলিলনগরের আজমীর হোটেলকে ১ লাখ টাকা, আপনবাড়ি রেস্তোরাঁকে ৪০ হাজার টাকা, গাউছিয়া হোটেলকে ৪০ হাজার টাকা এবং আল আকসা বেকারিকে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এস এম রাহাতুল ইসলাম বলেন, নিরাপদ খাদ্য আইন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে তিনটি হোটেল ও একটি বেকারির কাছ থেকে মোট ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মাদক সেবনের অপরাধে দুজনকে ১ হাজার টাকা জরিমানা এবং পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এস এম রাহাতুল ইসলাম বলেন, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

অস্বাস্থ্যকরঅভিযানখাদ্যচট্টগ্রাম বিভাগরাউজানভোক্তা অধিকারআইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত