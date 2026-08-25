অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদ ও প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে নারায়ণগঞ্জে গণ-অনশন করেছে নারায়ণগঞ্জ নাগরিক অধিকার ফোরাম। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
গণ-অনশন কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহাবুবুর রহমান মাসুম, নারায়ণগঞ্জ নাগরিক অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম জাগু ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজানুল রশিদসহ ফোরামের নেতারা।
বক্তারা বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে নেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার ইভিএম বাতিল হলে প্রিপেইড মিটার কেন বাতিল হবে না। যেসব এলাকায় প্রিপেইড মিটার বসানো হয়েছে, সেখানে দুর্ভোগের শেষ নেই। সাধারণ গ্রাহকদের ওপর একতরফাভাবে প্রিপেইড মিটার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে এর পরিণতি ভালো হবে না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় প্রিপেইড মিটারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ শুরু হয়েছে। অবিলম্বে প্রিপেইড মিটার বাতিল করতে হবে।
অ্যাডভোকেট মাহাবুবুর রহমান মাসুম বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের গণবিরোধী প্রিপেইড মিটার প্রকল্প বাতিল না করলে ভবিষ্যতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এর দায় বর্তমান সরকারকে নিতে হবে। আমরা প্রয়োজনে জেলে যাব, তারপরও এই প্রিপেইড মিটার লাগাতে দেব না।’
বেলা ১টার দিকে কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে যুক্ত হন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম। তিনি অনশনকারীদের পানি পান করিয়ে গণ-অনশন ভঙ্গ করান।
এলাকাবাসীর দাবির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে আবুল কালাম বলেন, ‘আপনাদের দাবি আমি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করার চেষ্টা করব। আশা করব, আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের দাবির বিষয়টি সমাধান হবে।’
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