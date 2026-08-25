এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা গ্রেপ্তার

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান-২ নম্বর এলাকার একটি রেস্তোরাঁ থেকে বিদিশাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি গুলশান থানার একটি প্রতারণা মামলায় দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি।
গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেন আজ মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গুলশান থানার একটি প্রতারণা মামলায় বিদিশা সিদ্দিক দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুলশান-২ নম্বর এলাকার এরাবিকা রেস্টুরেন্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
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