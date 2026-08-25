বাবুগঞ্জে ইয়াবাসহ যুবক আটক

বরিশালের বাবুগঞ্জে ইয়াবাসহ জসিম ব্যাপারী (৩২) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের তিলেরচর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
জসিম ব্যাপারী পার্শ্ববর্তী মুলাদী উপজেলার খালাসীরচর গ্রামের আমিনুল ব্যাপারীর ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জসিম দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নে ইয়াবা, গাঁজাসহ মাদক বিক্রি করে আসছিলেন। আজ তিলেরচর এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৫২ পিস ইয়াবাসহ তাঁকে হাতেনাতে আটক করে।
বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান হাওলাদার জানান, ইয়াবাসহ আটক যুবকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
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