Ajker Patrika
লালমনিরহাট

আদিতমারীতে লাদেন হত্যা মামলায় বাবা-ছেলের আত্মসমর্পণ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
আদিতমারীতে লাদেন হত্যা মামলায় বাবা-ছেলের আত্মসমর্পণ
অভিযুক্ত জুয়েল হোসেন ও তাঁর ছেলে রকি। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় তুচ্ছ ঘটনার জেরে লিয়াকত আলী লাদেন (১৬) হত্যা মামলার অভিযুক্ত বাবা-ছেলে আজ রোববার দুপুরে লালমনিরহাট আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণের পর জামিন আবেদন করলে আদালত তা নামঞ্জুর করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো দুজন হলেন উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের দাসপাড়া গ্রামের জুয়েল হোসেন (৫০) ও তাঁর ছেলে রকি (১৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৮ জুন উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের দাসপাড়া গ্রামে জুয়েলের ছোট ছেলে রাব্বি প্রতিবেশী লিয়াকত আলী লাদেনকে ‘গাঁজাখোর’ বলে গালি দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে লাদেন রাব্বিকে চড়-থাপ্পড় দেয়। পরে রাব্বি বিষয়টি তার পরিবারকে জানালে বাবা জুয়েল ও বড় ভাই রকি লাদেনের ওপর হামলার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি আপস করে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য অনুযায়ী, আপস হলেও বিরোধের রেশ কাটেনি। ওই দিন রাত ৮টার দিকে পাশের সারপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে লাদেন একা বসে ছিল। এ সময় রকি ও তাঁর বাবা জুয়েল পেছন দিক থেকে লাদেনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ ওঠে।

স্থানীয় বাসিন্দারা লাদেনকে উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় নিহত লাদেনের বাবা বাদী হয়ে আদিতমারী থানায় চারজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় গ্রেপ্তার এড়াতে আজ অভিযুক্ত জুয়েল হোসেন ও রকি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন।

আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, পুলিশের তৎপরতার কারণে গ্রেপ্তার এড়াতে লাদেন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত জুয়েল ও তাঁর বড় ছেলে রকি আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। আদালত তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

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