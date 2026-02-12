Ajker Patrika
লালমনিরহাট

লালমনিরহাট-১ আসনে ধানের শীষের হাসান রাজিব বিজয়ী

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
হাসান রাজিব। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাট-১ আসনে মোট ১৩৭টি কেন্দ্রের সকল ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপি প্রার্থী ব্যারিষ্টার হাসান রাজিব প্রধান ধানের শীষ প্রতীকে ৯২,৭৯৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আনোয়ারুল ইসলাম রাজু দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৮৫,৪৮৯ ভোট পেয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন বেসরকারিভাবে ফল ঘোষণা করবে।

লালমনিরহাটলালমনিরহাট সদররংপুর বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
