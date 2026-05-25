ঠাকুরগাঁওয়ে কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় পূজা রানী (১৮) নামের এক কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছেন পরিবারের সদস্যরা। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ১০ নম্বর জামালপুর ইউনিয়নের মহাব্বতপুর গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় আত্মহত্যা করেছে সে।
পূজা মহাব্বতপুর গ্রামের কৃষক নকুল পালের মেয়ে। সে ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, কলেজ বন্ধ থাকায় পূজা বাড়িতে ছিল। সম্প্রতি সে মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত কথা বলায় তা নিয়ে সন্দেহ করে তার পরিবার। এ কারণে পূজার কাছ থেকে তার ফোনটি কেড়ে নেওয়া হয়। এর পর থেকে নতুন মোবাইল ফোনের জন্য বাবার কাছে জেদ ধরে পূজা। আর্থিক সংকটের কারণে তার বাবা পরে ফোন কিনে দেওয়ার কথা জানান। এতে অভিমান করে পূজা। আজ দুপুরে বাড়িতে পূজার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহের প্রাথমিক সুরতহাল শেষে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বরের কালশী এলাকায় একটি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।২ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলী উপজেলার এক বাবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার চার বছরের কন্যা সন্তানের নিরাপত্তার জন্য বৈধভাবে শটগান বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করেন, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। শিশুসুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা থেকে করা এ আবেদনটি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।১২ মিনিট আগে
রাজধানীর আজিমপুর সরকারি কলোনির পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে জাহিন (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। জাহিন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল।২৫ মিনিট আগে
বগুড়ার কাহালুতে বাসচাপায় ভ্যানযাত্রী মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন ভ্যানচালক। আজ সোমবার (২৫ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে কাহালু থানার কাজিপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন কাহালু থানার কাজিপাড়া গ্রামের বাবুল তালুকদারের স্ত্রী জেমি আক্তার (৩৮) ও মেয়ে৩৮ মিনিট আগে