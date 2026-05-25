রাজধানীর আজিমপুরে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর আজিমপুর সরকারি কলোনির পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে জাহিন (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। জাহিন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

আজ সোমবার (২৫ মে) বেলা আড়াইটার দিকে আজিমপুর সরকারি কলোনি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ বেলা আড়াইটার দিকে জাহিন আজিমপুর সরকারি কলোনির পুকুরে ডুবে যায়। অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা বন্ধু মাহির আহমেদ জানায়, জাহিন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। তার বাসা হাজারীবাগ এলাকায়। মাহির আগে একই স্কুলে পড়লেও এখন অন্য একটি স্কুলে পড়ে। মাহির আজিমপুর সরকারি কোয়ার্টারে থাকে। হাজারীবাগের বাসা থেকে দুপুরে বন্ধু মাহিরের বাসায় বেড়াতে আসে জাহিন।

এরপর দুই বন্ধু কোয়ার্টারের ভেতর ঘোরাঘুরি করছিল। তখন পুকুর দেখে সেখানে গোসল করতে চায় জাহিন। তবে সে সাঁতার জানে না, এ জন্য জাহিনকে পানিতে নামতে বারবার নিষেধ করেছিল মাহির। সে কথা শোনেনি। জোর করেই পুকুরে নামে। কিছুক্ষণ পর সে পানিতে তলিয়ে যায়।

মাহির আরও জানায়, চিৎকার করলে কোয়ার্টারের নিরাপত্তাকর্মীরা ছুটে এসে পনির নিচ থেকে জাহিনকে ওপরে তুলে আনেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানান।

জাহিনের বিস্তারিত ঠিকানা ও পরিচয় জানাতে পারেনি মাহির।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য লালবাগ থানায় জানানো হয়েছে।

