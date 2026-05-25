পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে কালীগঞ্জে একজন গ্রেপ্তার

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার পুবাইল থানা এলাকায় পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিলাস মজুমদার (২৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুবাইল থানা-পুলিশ। গতকাল রোববার দুপুরে পুবাইল থানার মীরের বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার বিলাস কালীগঞ্জ উপজেলার বান্দাখলা এলাকার হরিদাস মজুমদারের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই এহতেশাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়।
পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার ব্যক্তি একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে ডাকাতি, দস্যুতা ও মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে টঙ্গী পূর্ব থানাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিনি আগেও মাদকসহ জনতার হাতে আটক হয়েছিলেন।
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বিলাস মজুমদার ডাকাতির প্রস্তুতির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। পরে আজ তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
