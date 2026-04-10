লক্ষ্মীপুরে পাওনা টাকা নিতে বের হন রাতে, ভোরে মিলল অটোচালকের লাশ

লক্ষ্মীপুরে তেওয়ারীগঞ্জে ফরহাদ হোসেন (৩০) নামে এক অটোরিকশার চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (১০ এপ্রিল) সকালে উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব চরমনসা গ্রামে একটি ফসলের মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলে ফরহাদকে বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
নিহত ফরহাদ হোসেন সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব চরমনসা গ্রামের মো. দিদার হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আজ সকালে ফসলের মাঠে অটোরিকশার চালক ফরহাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ফরহাদের ডান চোখ পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
ফরহাদের স্ত্রী নার্গিস বেগম বলেন, পাওনা টাকা দেবে বলে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এক ব্যক্তি ফরহাদকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নেয়। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। আজ ভোরবেলা মোবাইল ফোনে কল দিলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। সকালে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে ফসলি খেতে ফরহাদের লাশ পড়ে থাকার খবর পান তিনি। টাকা লেনদেনকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে বলে নার্গিস বেগম দাবি করেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, এ ব্যাপারে মামলা প্রস্তুতি চলছে। জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে।
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী বলেছেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জনগণের ৭০ শতাংশ রায়কে অবজ্ঞা করে বিএনপি সরকারের জনগণের সঙ্গে গাদ্দারি করার ফল শুভ হবে না।১৮ মিনিট আগে
জীবননগরে পাম্পে কাগজপত্র বিহীন মোটরসাইকেল ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া তেল নিতে যাওয়া দুই চালককে ১ হাজার ৮শ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জমির উদ্দিন।১ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁও জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে শীর্ষ দুই পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের প্রার্থী ইউসুফ আলী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগপন্থী হিসেবে পরিচিত) প্রার্থী শেখ ফরিদ নির্বাচিত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ শুক্রবার (১০ এপ্রিল) ভোরে উপজেলার চরাঞ্চলের ফুলছড়ি ইউনিয়নের টেংড়াকান্দি বাজারে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বাজারের ওবায়দুল ডাক্তারে ওষুধের দোকানে কে বা কারা আগুন দিলে মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের কাশেমের মনিহারি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।২ ঘণ্টা আগে