ঠাকুরগাঁও আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রার্থীর জয়

ঠাকুরগাঁও জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে শীর্ষ দুই পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের প্রার্থী ইউসুফ আলী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগপন্থী হিসেবে পরিচিত) প্রার্থী শেখ ফরিদ নির্বাচিত হয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সারওয়ার হোসেন। এর আগে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৬৩ জন ভোটারের মধ্যে ২৫০ জন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।
নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, ১২টি পদের মধ্যে সভাপতিসহ সাতটি পদে জয় পেয়েছে বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদকসহ পাঁচটি পদে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগপন্থী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
সভাপতি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ইউসুফ আলী ১১৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু বকর মোস্তাক আলম পেয়েছেন ১১১ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে চমক দেখিয়েছেন আওয়ামী লীগ ঘরানার স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ ফরিদ। তিনি ৯৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতপন্থী সবুজ প্যানেলের প্রার্থী ইউনুস আলী পেয়েছেন ৭৬ ভোট।
বিএনপিপন্থী প্যানেল থেকে বিজয়ী অন্য প্রার্থীরা হলেন—গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে আবদুল মান্নান, কোষাধ্যক্ষ কামাল হোসেন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে রফিজ উদ্দিন, নাজমা বেগম, আহসান হাবিব ও আনারুল হক।
আওয়ামী লীগপন্থী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে আরও বিজয়ী হয়েছেন—সহসভাপতি পদে জীতেন চন্দ্র পাল ও রুহুল আমীন, সহসাধারণ সম্পাদক পদে সোহরাব হোসেন প্রধান এবং কমনরুম ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শাহরিয়ার ইবনে মোস্তফা।
উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ও জামায়াত-সমর্থিত সবুজ প্যানেল পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।
