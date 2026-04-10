Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

জনগণের ৭০ শতাংশ রায়কে বিএনপি সরকারের অবজ্ঞার ফল শুভ হবে না: জামায়াত নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
জনগণের ৭০ শতাংশ রায়কে বিএনপি সরকারের অবজ্ঞার ফল শুভ হবে না: জামায়াত নেতা
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেরানীহাট বাজারে লিফলেট বিতরণ করে জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী বলেছেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জনগণের ৭০ শতাংশ রায়কে অবজ্ঞা করে বিএনপি সরকারের জনগণের সঙ্গে গাদ্দারি করার ফল শুভ হবে না। আজ শুক্রবার সকালে সাতকানিয়া উপজেলার কেরানীহাট বাজারে ১১ দলীয় ঐক্যের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

গণভোটের রায় অবজ্ঞার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় ঐক্যের ডাকে সারা দেশে ৯-১৫ এপ্রিল লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রামেও এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী অবিলম্বে জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য বিএনপি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ১২ এপ্রিল বিকেলে ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে কেরানীহাটে বিক্ষোভ মিছিল পালন করা হবে বলে জানান অন্য নেতারা।

গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ উদ্বোধনী কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের চট্টগ্রাম জেলা সেক্রেটারি মাওলানা নোমান উদ্দিন, জামায়াতের জেলা সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা বদরুল হক, এনসিপি, এলডিপি, এবি পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টিসহ ১১ দলীয় নেতারা। পরে তারা ব্যবসায়ীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ চালান।

