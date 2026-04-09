Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বেপরোয়া প্রাইভেট কার থেকে ছিটকে তরুণীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বেপরোয়া প্রাইভেট কার থেকে ছিটকে তরুণীর মৃত্যু
দুর্ঘটনার শিকার প্রাইভেট কার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেট কার দুর্ঘটনায় এক কলেজছাত্রী মারা গেছেন। সামিয়া জাহান তানিশা নামের ওই ছাত্রী হাজেরা তজু ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী বলে তাঁর কলেজ আইডি কার্ড থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। তবে তাঁর নাম পাওয়া যায়নি। তাঁরা দুজনই দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের আরোহী ছিলেন। চালক বেপরোয়াভাবে বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বেলা আড়াইটার দিকে পতেঙ্গা থেকে ফেরার পথে বেপরোয়া গতির প্রাইভেট কারটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর রেলিংয়ে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয়রা জানায়।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহিম জানান, ‘দুর্ঘটনায় প্রাইভেট কারে থাকা এক ছাত্রী নিহত হয়েছেন। প্রাইভেট কারচালকও আহত হয়েছেন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

একই বিষয়ে তানিশার ভাই ফারতাকিন মাহমুদ বলেন, ‘আমার বোনের পরীক্ষা ছিল। দুপুরের দিকে পুলিশ বলে পতেঙ্গা থেকে ফেরার পথে একটা দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যে ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল সে কাতারপ্রবাসী। সে আমার বোনকে হত্যা করেছে। আমি এর বিচার চাই।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরএলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েপ্রাইভেট কার
বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

পাঠকের আগ্রহ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

সম্পর্কিত

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: বিএনপির প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা জয়ী

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: বিএনপির প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা জয়ী

রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন

রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন

ঝিনাইদহে নারীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের মামলায় গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহে নারীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের মামলায় গ্রেপ্তার ৩

আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে নিহত প্রবাসী শাহ আলমের মরদেহ ব্রাহ্মণপাড়ায় পৌঁছেছে

আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে নিহত প্রবাসী শাহ আলমের মরদেহ ব্রাহ্মণপাড়ায় পৌঁছেছে