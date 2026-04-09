ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইতালির রাজকুমারীর প্রেমের গুঞ্জন

জর্ডান বারদেলা ও মারিয়া ক্যারোলিনা। ছবি: বিবিসি

ফ্রান্সের ডানপন্থী রাজনীতির উদীয়মান নেতা জর্ডান বারদেলার সঙ্গে ইতালীয় রাজকুমারী প্রিন্সেস মারিয়া ক্যারোলিনার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে ইউরোপীয় গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। ফরাসি সেলিব্রিটি সাময়িকী ‘প্যারিস ম্যাচ’ সম্প্রতি তাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে এই সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কর্সিকায় ছুটি কাটানোর সময় তোলা কিছু ছবিতে বারদেলা ও মারিয়া ক্যারোলিনাকে একসঙ্গে হাঁটতে, হাত ধরাধরি করতে এবং পাহাড়ি পাথরে ওঠানামা করতে দেখা গেছে। প্রতিবেদনটির শিরোনাম করা হয়েছে—‘কেউ কল্পনাও করেনি এমন এক প্রেমের গল্প’।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিবিসি জানিয়েছে, এই সম্পর্ক নিয়ে প্রথমবারের মতো গুঞ্জন শুরু হয় চলতি বছরের জানুয়ারিতে। সে সময় প্যারিসে ‘লে ফিগারো’ পত্রিকার ২০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন বারদেলা ও মারিয়া। তবে ৩০ বছর বয়সী বারদেলা তখন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এখন ধারণা করা হচ্ছে, সম্পর্কটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই যুগল।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এই সম্পর্কের তাৎপর্য রয়েছে। বারদেলা ভবিষ্যতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন—এমন মনে করেন অনেকে। দলের প্রধান ম্যারি লি পেন যদি আদালতের রায়ে অযোগ্য বিবেচিত হন, তাহলে বারদেলা ফরাসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। জনমত জরিপ বলছে, এই দলের প্রার্থী নির্বাচনে ভালো অবস্থানে থাকতে পারেন। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনী প্রচারণার আগে ব্যক্তিগত জীবন পরিষ্কার রাখা বারদেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তবে একই সঙ্গে আশঙ্কা রয়েছে, অতি ধনী অভিজাত পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।

২২ বছর বয়সী মারিয়া ক্যারোলিনা ইতালির ঐতিহাসিক বোরবোঁ-টু সিসিলিস রাজবংশের উত্তরাধিকারী পরিবারের সদস্য। ইতালিতে তাঁর রাজকীয় উপাধির কোনো আইনি স্বীকৃতি না থাকলেও তিনি ইউরোপীয় অভিজাত সমাজে পরিচিত মুখ। তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা চতুর্দশ লুইসের দূরবর্তী বংশধরও।

রোম, মোনাকো ও প্যারিসে বেড়ে ওঠা মারিয়া ক্যারোলিনা ছয়টি ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিপুল অনুসারী রয়েছে। ফ্যাশন ও মানবিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের মে মাসে মোনাকোর গ্রাঁ প্রিতে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। সাময়িকীটি এই জুটিকে ‘একবিংশ শতাব্দীর নতুন রাজকীয় প্রেমের প্রতীক’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। আলোচিত এই প্রেমের একদিকে সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এক রাজনীতিক, অন্যদিকে অভিজাত রাজকুমারী।

