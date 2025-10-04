Ajker Patrika
> সারা দেশ
> লক্ষ্মীপুর

খাল থেকে হাত-পা বাধা রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
খালে লাশ পাওয়ার খবর স্বজন ও স্থানীয়রা ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
খালে লাশ পাওয়ার খবর স্বজন ও স্থানীয়রা ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের নিখোঁজের একদিন পর হাত পা বাধা অবস্থায় খাল থেকে ইউছুফ হোসেন নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার দালাল বাজার-পালেরহাট সড়কের কোরালিয়া খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ইউছুফ সদর উপজেলার দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের পশ্চিম গৌপীনাথপুর গ্রামের হাবিব উল্যাহ হাজী বাড়ির আবুল কাশেমের ছেলে ও সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হুমায়ুন কবিরের ভগ্নিপতি। তিনি গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

নিহত ইউছুফের ছেলে মো. শাকিল জানান, তার বাবার সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বাড়ির সামনে শেষ কথা হয়। এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। দিনভর আত্নীয়-স্বজনসহ নানা স্থানে খোঁজাখুজি করা হলেও তার হদিস পাওয়া যায়নি। শুক্রবার রাতে কোরালিয়া খালে হাত-পা বাধা অবস্থায় লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। জমি নিয়ে চাচাদের সঙ্গে বিরোধকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে মনে করছেন নিহতের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদেন্তর জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এটি হত্যাকান্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরউদ্ধারচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামলক্ষ্মীপুর সদরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুধু ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’

ন্যাটোকে ভাঙতে ধূসর খেলায় নেমেছেন পুতিন, দরকার তিন ব্যর্থতা

খাদ্যের ধরন পাল্টে বছরে দেড় কোটি মানুষ বাঁচানো সম্ভব: গবেষণা

শিগগির প্রতি আসনে একজন প্রার্থীকে ‘সবুজসংকেত’ দেবে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত

খাল থেকে হাত-পা বাধা রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

খাল থেকে হাত-পা বাধা রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

নষ্ট হচ্ছে সুন্দরবনে জব্দ হাজারো নৌকা-ট্রলার

নষ্ট হচ্ছে সুন্দরবনে জব্দ হাজারো নৌকা-ট্রলার

ঝাড়ফুঁক নয়, সাপুড়ের ও ভরসা ভ্যাকসিনে

ঝাড়ফুঁক নয়, সাপুড়ের ও ভরসা ভ্যাকসিনে