Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৪

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৪
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার আসামিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পুলিশ বলছে, ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার (২২ জুলাই) দুপুরে লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার মো. মোশারফ হোসেন (৩৫) ও মামুদ (৪০) এবং চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার সাদেক হোসেন মাল (৩৮) ও মানিক ব্যাপারী (৩২)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার বটতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, বটতলা এলাকায় একদল ডাকাতের ডাকাতির প্রস্তুতি নেওয়ার গোপন সংবাদ পেয়ে জেলা ডিবি পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে দুটি চাকু, একটি রামদা, একটি চাপাতি, একটি কিরিচ ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া তাঁদের ব্যবহৃত একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে স্বপন নামে এক ডাকাতসহ আরও দুই-তিনজন পালিয়ে যান।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরঅভিযানগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগলক্ষ্মীপুর সদর
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