লক্ষ্মীপুরে ৩ চক্ষু হাসপাতাল সিলগালা

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিষয়ভিত্তিক চিকিৎসক না রেখে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা ও লাইসেন্স না থাকায় ভিশন সেন্টার, রায়পুর চক্ষু হাসপাতাল এবং রায়পুর অন্ধ কল্যাণ চক্ষু হাসপাতাল সিলগালা করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।
আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে রায়পুর বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠান তিনটিতে অভিযান পরিচালনা করেন লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জন মোহাম্মদ আবু হাসান শাহীন।
ওই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রায়পুর সরকারি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মো. মামুনুর রশীদ পলাশসহ পুলিশ সদস্যরা।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাউকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।
সিভিল সার্জন সাংবাদিকদের জানান, লাইসেন্সবিহীন, বিনা অনুমতিতে ব্যবসা পরিচালনা ও চিকিৎসকের সহকারী হয়ে ‘ডাক্তার’ পদবি ব্যবহারের দায়ে চক্ষু হাসপাতাল নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সিলগালা করা হয়। অভিযান অব্যাহত থাকবে।
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিষয়ভিত্তিক চিকিৎসক না রেখে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা ও লাইসেন্স না থাকায় ভিশন সেন্টার, রায়পুর চক্ষু হাসপাতাল এবং রায়পুর অন্ধ কল্যাণ চক্ষু হাসপাতাল সিলগালা করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।
আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে রায়পুর বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠান তিনটিতে অভিযান পরিচালনা করেন লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জন মোহাম্মদ আবু হাসান শাহীন।
ওই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রায়পুর সরকারি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মো. মামুনুর রশীদ পলাশসহ পুলিশ সদস্যরা।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাউকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।
সিভিল সার্জন সাংবাদিকদের জানান, লাইসেন্সবিহীন, বিনা অনুমতিতে ব্যবসা পরিচালনা ও চিকিৎসকের সহকারী হয়ে ‘ডাক্তার’ পদবি ব্যবহারের দায়ে চক্ষু হাসপাতাল নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সিলগালা করা হয়। অভিযান অব্যাহত থাকবে।
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে চব্বিশের বিরুদ্ধে যাওয়া। না ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো। না ভোট দেওয়া মানে আমাদের বিগত স্বৈরাচারী সংস্কৃতি ছিল, সেটার দরজা খুলে দেওয়া।১০ মিনিট আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী (পিয়ন) বহুল আলোচিত ‘৪০০ কোটি টাকার মালিক’ জাহাঙ্গীর আলমের ফ্ল্যাট ও জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।৪০ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পাঁচ দিন পিছিয়ে ২৫ জানুয়ারি ধার্য করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এই তারিখ ধার্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনে আপিল মঞ্জুর হওয়ায় টাঙ্গাইলের দুই নারীসহ ১৮ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। এর ফলে টাঙ্গাইলের আটটি আসনে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ৫৫। টাঙ্গাইলের সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. তাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।১ ঘণ্টা আগে