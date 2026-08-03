লক্ষ্মীপুরে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় পুকুরে গোসল করতে নেমে আব্দুল হামিদ নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার শাকচর ইউনিয়নের শাকচর গ্রামের সরকারবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আব্দুল হামিদ (৬) শাকচর ইউনিয়নের কাচারিবাগ এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে। সে স্থানীয় পলিগণ স্কুলের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হামিদ আরও এক শিশুর সঙ্গে গোসল ও সাঁতার কাটার জন্য ঘরের পাশের পুকুরে যায়। তারা প্রতিদিন ওই পুকুরে টিউবের সাহায্যে ভেসে গোসল ও সাঁতার শেখার চেষ্টা করত। ঘটনার দিন গোসল শেষে অন্য শিশুটি পুকুর থেকে উঠে এলেও হামিদ আর উঠে আসেনি। পরে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে শিশুটির মরদেহ পানিতে ভেসে উঠলে তাকে উদ্ধার করা হয়।
পরে স্থানীয়রা আব্দুল হামিদকে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) অরুপ পাল বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া এক শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। পরীক্ষা করে তাকে মৃত পাওয়া যায়। পরে স্বজনেরা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যান।
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