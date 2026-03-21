Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

দেশবাসীকে নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই: পানিসম্পদমন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ঈদুল ফিতরের নামাজ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশবাসীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন পানিসম্পদমন্ত্রী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।

আজ শনিবার সকালে সোনামিয়া ঈদগা মাঠে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার গঠন করার পর এক মাস পার হয়েছে। সরকারের সব কর্মকাণ্ড দেশবাসীর সামনে দৃশ্যমান রয়েছে। সেটাই ধরে রাখা হবে। তিনি আরও বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দেশের মানুষ যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা দেখাচ্ছেন, তা অব্যাহত থাকলে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘এ দেশের জনগণ, দেশবাসী—সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে যেন আগামী দিনে নতুন বাংলাদেশ সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি, সেটাই প্রত্যাশা করি। সবার সহযোগিতা ও আন্তরিকতা নিয়ে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।’

নামাজ শেষে মুসল্লিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিয়ম করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম মেহেদী হাসান, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপী, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রশিদুল হাসান লিংকনসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিরা।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরসরকারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরঈদুল ফিতর
হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

আয়রন ডোমের তথ্য ইরানে পাচার করেছেন ইসরায়েলি সেনা

কার ইশারায় জাহাজ চলছে হরমুজে, ১৯ দিনে পার হয়েছে ১০০

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

১০ টাকা কেজি গরুর মাংস পেয়ে খুশি ৫২৩টি অসচ্ছল পরিবার

মৌলভীবাজারের সবচেয়ে বড় ঈদগাহ মাঠে ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত

খুলনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র ঈদ উদ্‌যাপন

ময়মনসিংহে আড়াই হাজার মাঠ ও মসজিদে ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত

