Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

আয়রন ডোমের তথ্য ইরানে পাচার করেছেন ইসরায়েলি সেনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলের আয়রন ডোম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ছবি: এএফপি

ইসরায়েলের আয়রন ডোম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কাজ করা এক রিজার্ভ সদস্যকে ইরানের কাছে গোপন তথ্য ফাঁসের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৬ বছর বয়সী সেনা রাজ কোহেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইসরায়েলের বহুল আলোচিত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কাজ করার সময় তিনি অর্থের বিনিময়ে ‘সংবেদনশীল নিরাপত্তা–সংক্রান্ত তথ্য’ ইরানকে সরবরাহ করেছেন।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর প্রায় তিন সপ্তাহ পর আজ শুক্রবার ইসরায়েলের নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেত এবং লাহাভ–৪৩৩ নামে বিশেষ পুলিশ ইউনিট তাঁকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেয়।

তারা জানায়, জেরুজালেমে বসবাসকারী কোহেন কয়েক মাস ধরে ইরানি এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের নির্দেশনায় ‘নিরাপত্তা–সম্পর্কিত কাজ’ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এসব কাজের মধ্যে ছিল ‘তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় যেসব সংবেদনশীল নিরাপত্তা তথ্যের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, সেগুলো হস্তান্তর করা।’ তারা আরও জানায়, তদন্তে দেখা গেছে অভিযুক্ত ব্যক্তি জানতেন যে—যোগাযোগটি ইরানি পক্ষের সঙ্গে হচ্ছে এবং এর বিনিময়ে তিনি অর্থও গ্রহণ করেছেন।

আয়রন ডোম স্বল্পপাল্লার রকেট প্রতিহত করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন লেবাননের হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের দিকে যে রকেট ছোড়ে। দূরপাল্লার ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতে ইসরায়েলের আরও দুটি ব্যবস্থা রয়েছে, যার নাম—অ্যারো এবং ডেভিড’স স্লিং।

শুক্রবার কোহেনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলমান যুদ্ধে ইসরায়েলের শত্রুরা গুপ্তচর নিয়োগের চেষ্টা করছে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে। ইসরায়েলও একই কাজ করছে ইরান ও লেবাননে। গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ফারসি ভাষায় একটি চ্যানেল চালু করেছে, যেখানে ইরানিদের ছবি ও তথ্য পাঠাতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইসরায়েলি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে যুদ্ধের প্রথম দিনেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে, যার পর তাঁকে হত্যা করা হয়। লেবাননেও ইসরায়েলি কোম্পানির তৈরি মোবাইল অ্যাপ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার ঘোষণা দিয়েছে যে তারা ‘ইসরায়েলের নিয়োগ দেওয়া’ ৯৭ গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করেছে, যা সন্দেহভাজন গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে তাদের অন্যতম বড় অভিযান। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যগুপ্তচরইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

