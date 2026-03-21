ময়মনসিংহে আড়াই হাজার মাঠ ও মসজিদে ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত

র্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহের প্রায় আড়াই হাজার মাঠ ও মসজিদে পবিত্র ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২১ মার্চ) সকাল ৮টায় নগরীর আঞ্জুমান ঈদগাহ ময়দানে ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন আঞ্জুমান ঈদগাহ মসজিদের ইমাম হাফেজ মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং সকাল ৯টায় দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করেন হাফেজ মাওলানা আতিকুর রহমান।
ময়মনসিংহ সদর আসনের সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ, সিটি করপোরেশনের প্রশাসক রুকুনোজ্জামান রোকন, জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান ঈদের জামাতে মুসল্লিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অর্ধলক্ষাধিক মুসল্লি ঈদের জামাতে নামাজ আদায় করেন। পরে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লবে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
এ ছাড়া নগরীর বড় মসজিদ, আকুয়া বাইপাস মাদানীনুর মার্কাজ মসজিদ, মোমেনশাহী সেনানিবাস, পুলিশ লাইনস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ জেলার দুই হাজার ৪৫০টি মাঠ ও মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ঈদের জামাত শেষে ময়মনসিংহ-৪ সদর আসনের সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ বিশ্বের সব মুসলিমের জন্য দোয়া কামনা করে বলেন, ‘মুসলমানদের নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।’ এ সময় তিনি দেশ ও জাতির জন্যও দোয়া প্রার্থনা করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।
ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের নবনিযুক্ত প্রশাসক রুকুনোজ্জামান রোকন বলেন, ‘আমার মাধ্যমে নগরবাসী যেন পরিপূর্ণ সেবা পান, আল্লাহর কাছে সেই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।’
