Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৫ নেতাসহ গ্রেপ্তার ১০

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৫ নেতাসহ গ্রেপ্তার ১০
লক্ষ্মীপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার ১০। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে পুলিশের বিশেষ অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ ১০ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে দুপুরে পুলিশ পাহারায় তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রামগঞ্জ সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোরশেদুল আমিন বাবু (৩৫), রামগঞ্জ পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও উপজেলা যুবলীগের সদস্য রাশেদুল হাসান (৪২), ছাত্রলীগের কর্মী মো. পারভেজ হোসেন (২৪) ও মো. মুরাদ (২৪) এবং ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের কর্মী ফয়সাল হোসেন (৩১)। অন্যদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় নাশকতার চেষ্টা করছিলেন—এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বিভিন্ন মামলার আসামি ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও নাশকতার মামলায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাসহ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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