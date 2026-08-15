কদমতলিতে ‘চুরি করতে’ গিয়ে ভবনের কার্নিশ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

রাজধানীর কদমতলিতে একটি ভবনের কার্নিশ থেকে পড়ে মো. সেলিম (৩৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। চুরি করার উদ্দেশে তিনি ওই ভবনে উঠেছিলেন বলে জানা গেছে।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কদমতলি থানার উত্তর মুরাদপুর জিন্না মিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত সেলিম কুমিল্লা জেলার তিতাস থানার কদমতলা এলাকার প্রয়াত আব্দুল হালিমের ছেলে।
কদমতলি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কবির হোসেন জানান, মৃত সেলিম একজন চোর, ছিনতাইকারী ও বখাটে প্রকৃতির ছিলেন। পরিবারের সঙ্গে তিনি উত্তর মুরাদপুর এলাকাতে থাকতেন।
এসআই আরও জানান, আজ ভোরে উত্তর মুরাদপুর এলাকায় সাত্তার মিয়ার বাড়ির কার্নিশ বেয়ে ওঠার সময় ছিটকে নিচে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
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