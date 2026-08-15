Ajker Patrika
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ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে মাদক সেবনের অভিযোগে আটক ৫

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠিতে মাদক সেবনের অভিযোগে আটক ৫

ঝালকাঠির রাজাপুরে পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনের সময় পাঁচজনকে আটক করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ সময় তাদের কাছ থেকে গাঁজা, ইয়াবা ও মাদক সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলা সদরের হাইজ্যাক মোড় এবং বড় কৈবর্তখালী এলাকায় অভিযান দুটি পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত আরা মৌরি।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাত সাড়ে ৭টার দিকে হাইজ্যাক মোড় এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে গাঁজা সেবনের সময় রাব্বি হাওলাদারকে (২০) আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে এক পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাব্বি উত্তর মনোহরপুর এলাকার মৃত বাবুল হাওলাদারের ছেলে।

পরে রাত পৌনে ৯টার দিকে বড় কৈবর্তখালী এলাকার তেওয়ারি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইয়াবা সেবনের সময় মিজানুর রহমান (৪২), তুহিন হাওলাদার (২২), সুজন তেওয়ারি (৪৫) ও সাইফুল ইসলামকে (২৪) আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে চারটি ইয়াবা ট্যাবলেট ও ইয়াবা সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তারা হলেন উপজেলার বড় কৈবর্তখালী গ্রামের সুজন তেওয়ারি, বড় গালুয়া গ্রামের মো. মিজানুর রহমান, পূর্ব ফুলহার গ্রামের তুহিন হাওলাদার, বড় কৈবর্তখালী গ্রামের মো. সাইফুল ইসলাম এবং মনোহরপুর গ্রামের মো. রাব্বি হাওলাদার।

পরে আটক পাঁচজনকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আরও সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। রাত ১১টার দিকে আদালতের কার্যক্রম শেষ হয়।

ঝালকাঠি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত আরা মৌরি আজকের পত্রিকাকে বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান চলমান থাকবে। মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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