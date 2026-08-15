Ajker Patrika
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লালমনিরহাট

হাতীবান্ধায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
হাতীবান্ধায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩
লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের হাতীবান্ধা উপজেলা সদরের সোনালী ব্যাংক এলাকায় ঘাতক ট্রাকটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ৩ পথচারী আহত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের উপজেলা সদরের সোনালী ব্যাংক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার শিংগিমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ গড্ডিমারী গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে আব্দুল জলিল (৫০) এবং বড়খাতা ইউনিয়নের পশ্চিম সারডুবি গ্রামের তৈয়ব আলীর ছেলে জহুরুল হক (৪৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বড়খাতা এলাকা থেকে ভাড়ায়চালিত একটি অটোরিকশা হাতীবান্ধা সদরের দিকে যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বুড়িমারীগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। সংঘর্ষের পর ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি মোটরসাইকেলের শোরুমে গিয়ে আঘাত করে।

এতে অটোরিকশায় থাকা ২ যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় ৩ পথচারী আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুজ্জামান সরকার বলেন, স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

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