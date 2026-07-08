Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চররমিজ ইউনিয়নের খন্দকার পাড়া এলাকায় পানিতে ডুবে চাচাতো দুই ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যার আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত শিশুরা হলো চররমিজ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবাসী মো. রিয়াজ হোসেনের মেয়ে মায়সা আক্তার (৩) ও টাইলসমিস্ত্রি মজনু মিয়ার ছেলে মুজাহিদ হোসেন (৩)।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, সারা দিন ধরে বৃষ্টি ছিল। বুধবার বিকেলে বাড়ির উঠানে বৃষ্টির মধ্যে খেলাধুলা করছিল দুই শিশু। হঠাৎ সবার অগোচরে পুকুরের পানিতে পড়ে ডুবে যায় তারা। পরে পুকুরের পানিতে দুইজনকে ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর তাদের উদ্ধার করে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কামনাশীষ বলেন, সন্ধ্যায় দুই শিশুকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। দুই শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়।

রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান বলেন, দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যেহেতু এটি একটি দুর্ঘটনা। তাই পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকলে ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফন করতে কোনো অসুবিধা নেই।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরপানিতে ডুবে মৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগরামগতিজেলার খবর
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