লক্ষ্মীপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জের চরশাহীর বটতলা এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা এবং সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। তবে রাত ৮টার সময়ও সদর হাসপাতালের সামনে উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করতে দেখা যায়। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, লক্ষ্মীপুর-৩ সদর আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ড. রেজাউল করিমের স্ত্রী ফাতেমা আক্তার হ্যাপী চরশাহীর বটতলা এলাকায় জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালান। এ সময় ভোটারদের আইডি কার্ড দিতে বলেন। তখন বিএনপির প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির সমর্থকেরা বিষয়টি জানতে চান। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি, বাগ্বিতণ্ডা ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে উভয় পক্ষ বিষয়টি মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়।
কিন্তু ওই ঘটনার জেরে পরে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষ হয়। এতে জামায়াতের আবদুর রহমান, মাওলানা হিজবুল্লাহ সোহেল, সাকিব হোসেন, এমরান হোসেন, শাহাদাত হোসেন খোকন এবং যুবদল নেতা বোরহান মিয়াজি, দুলাল হোসেনসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন বলে দুই পক্ষের দাবি।
জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মহসিন কবির মুরাদ বলেন, জামায়াতের প্রার্থীর স্ত্রী ফাতেমা আক্তার হ্যাপী চরশাহীর বটতলা এলাকায় একটি সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠক শেষ করে ফাতেমা আক্তার হ্যাপী চলে যাওয়ার পর বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকেরা বিনা উসকানিতে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান। এতে ১৫ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর।
অপর দিকে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা বিএনপি-ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ছুরিকাঘাত করার অভিযোগও করেন তিনি।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. রেজাউল হক বলেন, দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জের চরশাহীর বটতলা এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা এবং সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। তবে রাত ৮টার সময়ও সদর হাসপাতালের সামনে উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করতে দেখা যায়। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, লক্ষ্মীপুর-৩ সদর আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ড. রেজাউল করিমের স্ত্রী ফাতেমা আক্তার হ্যাপী চরশাহীর বটতলা এলাকায় জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালান। এ সময় ভোটারদের আইডি কার্ড দিতে বলেন। তখন বিএনপির প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির সমর্থকেরা বিষয়টি জানতে চান। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি, বাগ্বিতণ্ডা ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে উভয় পক্ষ বিষয়টি মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়।
কিন্তু ওই ঘটনার জেরে পরে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষ হয়। এতে জামায়াতের আবদুর রহমান, মাওলানা হিজবুল্লাহ সোহেল, সাকিব হোসেন, এমরান হোসেন, শাহাদাত হোসেন খোকন এবং যুবদল নেতা বোরহান মিয়াজি, দুলাল হোসেনসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন বলে দুই পক্ষের দাবি।
জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মহসিন কবির মুরাদ বলেন, জামায়াতের প্রার্থীর স্ত্রী ফাতেমা আক্তার হ্যাপী চরশাহীর বটতলা এলাকায় একটি সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠক শেষ করে ফাতেমা আক্তার হ্যাপী চলে যাওয়ার পর বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকেরা বিনা উসকানিতে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান। এতে ১৫ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর।
অপর দিকে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা বিএনপি-ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ছুরিকাঘাত করার অভিযোগও করেন তিনি।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. রেজাউল হক বলেন, দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. মো. জালাল উদ্দিন ও চাঁদপুর-৩ (সদর-হাইমচর) আসনে খেলাফত মজলিসের দলীয় প্রার্থী তোফায়েল আহমদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বরত পৃথক দুই সিভিল জজ।১৪ মিনিট আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬-কে সামনে রেখে ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের গঠনমূলক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের (জিসিসি) প্রশাসক ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মো. সরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।১৭ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে এক কসাইয়ের বিরুদ্ধে শিয়ালের মাংস বাজারে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় ট্রাকচাপায় এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার পাড়াগাঁও বড়চালা আজিজুল মেম্বারবাড়ীর মোড়ে ভালুকা-বাটাজোড় সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩৯ মিনিট আগে