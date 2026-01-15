Ajker Patrika

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূ ও যুবককে জুতার মালা পরিয়ে ও চুল কেটে নির্যাতন

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও যুবক। ছবি: সংগৃহীত
ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও যুবক। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় সম্পর্ক থাকার অভিযোগ তুলে এক গৃহবধূ ও যুবককে গাছের সঙ্গে বেঁধে চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সম্পর্ক থাকার অভিযোগ তুলে গতকাল সন্ধ্যায় একদল লোক ভুক্তভোগীদের আটক করে। জনসমুক্ষে ভুক্তভোগীদের গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন চালায় তারা। তাঁদের চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে চরম অপদস্থ করা হয়। অনেকক্ষণ ধরে এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চললেও উপস্থিত জনতার কেউই তাঁদের রক্ষায় এগিয়ে আসেননি। বরং অনেকে এই নির্যাতনের দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। খবর পেয়ে দর্শনা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘আইন নিজের হাতে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কোনো অপরাধ ঘটে থাকলে তার বিচার হবে দেশের প্রচলিত আইন ও আদালতের মাধ্যমে। এই বর্বরোচিত ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ কাজ করছে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, সামাজিকভাবে কাউকে এভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা বা নির্যাতন করা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ। ভুক্তভোগীরা এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে চাইলে প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

বিষয়:

নির্যাতনচুয়াডাঙ্গাগৃহবধূঅভিযোগখুলনা বিভাগজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

ক্রিকেটারদের বিপিএল ‘বয়কট’, হচ্ছে না নোয়াখালী-চট্টগ্রামের ম্যাচ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচন ২০ জানুয়ারিই হবে

শাকসু নির্বাচন ২০ জানুয়ারিই হবে

খুলনায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

খুলনায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জে শিক্ষিকার বাসা থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার, আটক ৪

কেরানীগঞ্জে শিক্ষিকার বাসা থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার, আটক ৪

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ