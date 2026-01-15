‘গুহা’ থেকে অপহৃত ম্যানেজার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গার গুহা রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার নাজমুল হাসানকে। গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে ডুমুরিয়া থেকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এর আগে পূর্ববিরোধের জেরে সোনাডাঙ্গা গাজী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালের পাশের রেস্টুরেন্ট ‘গুহা’ থেকে নাজমুলকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে ফেরত দিয়ে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা।
জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, অপহরণকারীরা নাজমুলের পূর্বপরিচিত। অপহরণকারী সৌরভ একসময় ওই রেস্টুরেন্টে চাকরি করতেন। একটি ল্যাপটপ ও কিছু টাকার বিষয় নিয়ে তিনি চাকরিচ্যুত হন। এ ঘটনার জেরে গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কিছু লোক দিয়ে নাজমুলকে অপহরণ করে প্রথমে বটিয়াঘাটা ও পরে পাইকগাছার দিকে নিয়ে যান।
ওসি আরও বলেন, ‘ঘটনার রাতে এক নারীকে দিয়ে নাজমুলের বাড়িতে মুক্তিপণ দাবি করে। পরে বিকাশের মাধ্যমে ওই নারীকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বিকাশের সূত্র ধরে আমরা তাদের লোকেশন ট্র্যাক করি এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। পুলিশের তৎপরতার কারণে অপহরণকারীরা নাজমুলকে ডুমুরিয়ার একটি স্থানে ফেলে পালিয়ে যায়। পরে নাজমুল থানায় যোগাযোগ করে এবং পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।’
কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাটি শোনার পরপর আমরা ও ডিবি পুলিশের একটি টিম কাজ শুরু করে দিই। অপহরণকারীরা তার পরিবারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিলেও সেটি পরে ফিরিয়ে দেয়।’
অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গার গুহা রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার নাজমুল হাসানকে। গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে ডুমুরিয়া থেকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এর আগে পূর্ববিরোধের জেরে সোনাডাঙ্গা গাজী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালের পাশের রেস্টুরেন্ট ‘গুহা’ থেকে নাজমুলকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে ফেরত দিয়ে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা।
জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, অপহরণকারীরা নাজমুলের পূর্বপরিচিত। অপহরণকারী সৌরভ একসময় ওই রেস্টুরেন্টে চাকরি করতেন। একটি ল্যাপটপ ও কিছু টাকার বিষয় নিয়ে তিনি চাকরিচ্যুত হন। এ ঘটনার জেরে গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কিছু লোক দিয়ে নাজমুলকে অপহরণ করে প্রথমে বটিয়াঘাটা ও পরে পাইকগাছার দিকে নিয়ে যান।
ওসি আরও বলেন, ‘ঘটনার রাতে এক নারীকে দিয়ে নাজমুলের বাড়িতে মুক্তিপণ দাবি করে। পরে বিকাশের মাধ্যমে ওই নারীকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বিকাশের সূত্র ধরে আমরা তাদের লোকেশন ট্র্যাক করি এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। পুলিশের তৎপরতার কারণে অপহরণকারীরা নাজমুলকে ডুমুরিয়ার একটি স্থানে ফেলে পালিয়ে যায়। পরে নাজমুল থানায় যোগাযোগ করে এবং পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।’
কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাটি শোনার পরপর আমরা ও ডিবি পুলিশের একটি টিম কাজ শুরু করে দিই। অপহরণকারীরা তার পরিবারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিলেও সেটি পরে ফিরিয়ে দেয়।’
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। আচরণবিধি মেনে ২০ জানুয়ারি এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার কাস্টম গলির একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশের গাছ থেকে মরিয়ম (৪০) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত নারী নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকার বাসিন্দা আনছার উদ্দিন শেখের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কালিন্দী ইউনিয়নের মুসলিমবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে মা ও মেয়ের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ৯৯৯ নম্বর থেকে ফোন পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে।১ ঘণ্টা আগে
হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে কোস্ট গার্ড সদস্যদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা সদরে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।১ ঘণ্টা আগে