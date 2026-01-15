Ajker Patrika

‘গুহা’ থেকে অপহৃত ম্যানেজার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৬
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গার গুহা রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার নাজমুল হাসানকে। গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে ডুমুরিয়া থেকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এর আগে পূর্ববিরোধের জেরে সোনাডাঙ্গা গাজী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালের পাশের রেস্টুরেন্ট ‘গুহা’ থেকে নাজমুলকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে ফেরত দিয়ে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা।

জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, অপহরণকারীরা নাজমুলের পূর্বপরিচিত। অপহরণকারী সৌরভ একসময় ওই রেস্টুরেন্টে চাকরি করতেন। একটি ল্যাপটপ ও কিছু টাকার বিষয় নিয়ে তিনি চাকরিচ্যুত হন। এ ঘটনার জেরে গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কিছু লোক দিয়ে নাজমুলকে অপহরণ করে প্রথমে বটিয়াঘাটা ও পরে পাইকগাছার দিকে নিয়ে যান।

ওসি আরও বলেন, ‘ঘটনার রাতে এক নারীকে দিয়ে নাজমুলের বাড়িতে মুক্তিপণ দাবি করে। পরে বিকাশের মাধ্যমে ওই নারীকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বিকাশের সূত্র ধরে আমরা তাদের লোকেশন ট্র্যাক করি এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। পুলিশের তৎপরতার কারণে অপহরণকারীরা নাজমুলকে ডুমুরিয়ার একটি স্থানে ফেলে পালিয়ে যায়। পরে নাজমুল থানায় যোগাযোগ করে এবং পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।’

কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাটি শোনার পরপর আমরা ও ডিবি পুলিশের একটি টিম কাজ শুরু করে দিই। অপহরণকারীরা তার পরিবারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিলেও সেটি পরে ফিরিয়ে দেয়।’

বিষয়:

খুলনা জেলাউদ্ধারঅভিযানগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগখুলনাঅপহরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

ক্রিকেটারদের বিপিএল ‘বয়কট’, হচ্ছে না নোয়াখালী-চট্টগ্রামের ম্যাচ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচন ২০ জানুয়ারিই হবে

শাকসু নির্বাচন ২০ জানুয়ারিই হবে

খুলনায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

খুলনায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জে শিক্ষিকার বাসা থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার, আটক ৪

কেরানীগঞ্জে শিক্ষিকার বাসা থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার, আটক ৪

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ