লক্ষ্মীপুরে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ৬

লক্ষ্মীপুরে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে লক্ষ্মীপুর-মজুচৌধুরীর হাট সড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে একটি ডাম্প ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত চৌধুরী রুবেল (৪৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। অন্যদিকে লক্ষ্মীপুর-রায়পুর সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আরও চারজন আহত হয়েছেন।
নিহত রুবেল লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউসুফ চৌধুরী বাড়ি এলাকার বাসিন্দা ফারুক চৌধুরীর ছেলে। আজ সোমবার ভোরে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে লক্ষ্মীপুর থেকে যাত্রী নিয়ে মজুচৌধুরীর হাটের দিকে যাচ্ছিল একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা। লক্ষ্মীপুর-মজুচৌধুরীর হাট সড়কের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
দুর্ঘটনায় অটোরিকশার চালক বাহার উদ্দিন, যাত্রী রুবেল ও স্বপন হোসেন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে রুবেলের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। বাহার উদ্দিন ও স্বপন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনায় বাহার উদ্দিনের একটি পা গুরুতর জখম হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
একই সময়ে লক্ষ্মীপুর-রায়পুর সড়কের করিতলা এলাকায় দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আরও চারজন আহত হন।
লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ডাম্প ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। আহত রুবেল ভোরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
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