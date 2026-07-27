Ajker Patrika
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ঢামেকের জরুরি বিভাগ চত্বরে দুই নারীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেকের জরুরি বিভাগ চত্বরে দুই নারীর মৃত্যু
ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে দুই ভবঘুরে নারীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের বয়স হবে আনুমানিক ৫৫ থেকে ৬০ বছর।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল জরুরি বিভাগের পাশ থেকে দুই নারীকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ওই দুই নারী অসুস্থ হয়ে জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিলেন। পথচারীরা দেখতে ক্যাম্পে খবর দেয়। এরপর জরুরি বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার আইয়ুব আলীর সহায়তায় ওই দুই নারীকে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মৃত বলে জানান। তাঁদের বয়স হবে আনুমানিক ৫৫ থেকে ৬০ বছর

তিনি আরও জানান, ওই দুই নারী ভবঘুরে প্রকৃতির। হাসপাতাল চত্বরে ঘোরাফেরা করতেন। অসুস্থতার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি শাহবাগ থানা-পুলিশ তদন্ত করবে।

বিষয়:

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