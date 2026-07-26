Ajker Patrika
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বেসরকারি

৫ পদে আকিজ ফুডে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৬ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৫৮
৫ পদে আকিজ ফুডে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মডার্ন ট্রেড/সুপার শপ ডিভিশন বিভাগে ‘মার্চেন্ডাইজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ আগস্ট পর্যন্ত।

বিভাগের নাম: মডার্ন ট্রেড/সুপার শপ ডিভিশন।

পদের নাম: মার্চেন্ডাইজার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, স্থায়ী।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: ২০-৩২ বছর।

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প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মস্থল: ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং ২টি উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৯ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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