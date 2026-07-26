৫ পদে আকিজ ফুডে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মডার্ন ট্রেড/সুপার শপ ডিভিশন বিভাগে ‘মার্চেন্ডাইজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ আগস্ট পর্যন্ত।
বিভাগের নাম: মডার্ন ট্রেড/সুপার শপ ডিভিশন।
পদের নাম: মার্চেন্ডাইজার।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, স্থায়ী।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: ২০-৩২ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মস্থল: ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং ২টি উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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