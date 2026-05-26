কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় নাতনিকে ধর্ষণের অভিযোগ, নানাকে গণধোলাই

কু‌ষ্টিয়া প্রতি‌নি‌ধি
আটক শাহাবুল ইসলাম‌। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় ১৩ বছ‌রের নাতনিকে ধর্ষণের অভিযোগে সৎ নানাকে আটক করে‌ছে পু‌লিশ। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা নানা শাহাবুল ইসলাম‌কে (৪৭) গণ‌ধোলাই দি‌য়ে‌ছে। প‌রে পু‌লিশ ঘটনাস্থল থে‌কে অভিযুক্ত নানা‌কে উদ্ধার ক‌রে‌ প্রাথ‌মিক চি‌কিৎসা দেয়। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) বেলা ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আটক শাহাবুল ইসলাম দৌলতপুর উপ‌জেলার জয়রামপুর গ্রা‌মের বা‌সিন্দা। তি‌নি ভুক্তভোগী মে‌য়ে‌টির নানী‌র দ্বিতীয় স্বামী।

পু‌লিশ ও স্থানীয় সূ‌ত্রে জানা গে‌ছে, গতকাল সোমবার ভুক্তভোগী মে‌য়ে‌ তাঁর নানীর কাছে বেড়াতে যায়। আজ মঙ্গলবার সকালে ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে সৎ নানা শাহাবুল ইসলাম তাঁ‌কে ধর্ষণ করেন। কি‌শোরী মে‌য়ে‌টির চিৎকার ও কান্নাকাটি শুনে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে ঘটনাটি জানাজানি হয়। এ সময় স্থানীয় জনতা উত্তেজিত হয়ে শাহাবুল‌কে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে ভেড়ামারা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়। পরে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ঘটনা জানার পর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য (এম‌পি) ফরিদা ইয়াসমিন ভুক্ত‌ভোগী প‌রিবা‌রের সা‌থে দেখা ক‌রে‌ছেন।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সা‌র্কেল) দেলোয়ার হোসেন ঘটনার ব‌লেন, "আটক ব্যক্তি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। তাকে চিকিৎসা শেষে থানা হাজতে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। ভুক্তভোগী মে‌য়ে‌টি‌কে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়ে‌ছে।'

