Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
নিহত শিক্ষার্থীদের স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদে গোসল করতে নেমে দুই বন্ধু মারা গেছে। আজ বুধবার (২০ মে) বিকেলে উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিক্ষার্থীরা একই এলাকার সাইফুল ইসলামের ছেলে অপূর্ব ইফতি তাইফ (১৮) ও নুরুল ইসলামের ছেলে সাকিবুল ইসলাম (১৯)। তারা দুজনই চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, তাইফ দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাই স্কুল এবং সাকিবুল কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

আজ ছিল শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ করে তারা দুই বন্ধু গড়াই নদে গোসলে নামে। এ সময় নদে ডুব দিলে তাইফ মাথা উঁচু করে উঠতে পারলেও সাকিবুল তলিয়ে যায়। একপর্যায়ে তাইফও তলিয়ে যায়। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা টের পেলে তাদের দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ইকবাল হাসান আজকের পত্রিকাকে জানান, বিকেল সাড়ে ৪টার পর দুই শিক্ষার্থীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. ওয়াদুদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। এ ঘটনায় পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুষ্টিয়া | পানিতে ডুবে মৃত্যু | খুলনা বিভাগ | এসএসসি পরীক্ষা | পরীক্ষার্থী | জেলার খবর
মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

