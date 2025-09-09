কুষ্টিয়ায় বাসের ধাক্কায় নারী আইনজীবী নিহত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় বাসের ধাক্কায় এক নারী আইনজীবীর মারা গেছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলা মোড় এলাকায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আইনজীবীর নাম দাবোরা খানম সারিকা (২৯)। তিনি কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য ছিলেন। সারিকা কুষ্টিয়া শহরের আমলাপাড়া এলাকার রিয়াজুল সালেহীনের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা মোড় থেকে একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক বাঁ দিকে ঘুরে মহাসড়কে ওঠার পর পেছন দিক থেকে আসা শ্যামলী পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন ইজিবাইকে থাকা আইনজীবী দাবোরা খানম সারিকা ও চালক খাইরুল ইসলাম। এ সময় স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সারিকাকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছিল। আহত চালককে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
নিহতের স্বজন জুলকার নাইন জানান, সারিকা প্রতিদিনের মতো আদালতে যাচ্ছিলেন। ছয়-সাত মাস আগে তাঁর বিয়ে হয়েছে। হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে পরিবার ও আদালত অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এ ঘটনায় বাসচালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন সহকর্মী আইনজীবীরা।
এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন বলেন, যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় একজন আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালককে আটক করা সম্ভব হয়নি।
