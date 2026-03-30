Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে কৃষককে হত্যা, চারজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে কৃষককে হত্যা, চারজনের যাবজ্জীবন
কৃষক সাহাবুলকে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষক সাহাবুল ইসলাম মণ্ডলকে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ রায় দেন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. এনায়েত কবির সরকার। নিহত সাহাবুল ইসলাম সদর উপজেলার বালিয়াপাড়া চকপাড়া এলাকার মৃত লোকমান মণ্ডলের ছেলে।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মিরপুর উপজেলার মিটন পশ্চিমপাড়া গ্রামের মহিন প্রামাণিকের ছেলে আসাদুল প্রামাণিক কালু, একই গ্রামের মসলেম মোল্লার ছেলে আবু তাহের, আবুল কাশেমের ছেলে হাবিল হোসেন ও ওমর আলীর ছেলে মিলন। রায় ঘোষণার সময় আবু তাহের ছাড়া অন্যরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, সহধর্মিণীর ছোট বোন প্রবাসে অবস্থান করায় দেশে থাকা তাঁর মেয়েকে দেখভালের জন্য মিরপুর উপজেলার মিটন গ্রামে পরিবার নিয়ে বাস করতেন সাহাবুল ইসলাম। ২০১৯ সালের ২০ অক্টোবর স্থানীয় বাজারে গিয়ে নিখোঁজ হন সাহাবুল। পরদিন সকালে উপজেলার নওদা আজমপুর মাঠপাড়ার ধঞ্চেখেতের আইল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই দিনই নিহত সাহাবুলের স্ত্রী সুমি খাতুন বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।

এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম জাবীদ হাসান আসামি আসাদুল প্রামাণিক কালুকে গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আবু তা‌হের, হাবিল হোসেন ও মিলনকে গ্রেপ্তার ক‌রে পুলিশ। গ্রাম্য দলাদলির জেরে প্রতিপক্ষ‌কে ফাঁসা‌তে সাহাবুল‌কে শ্বাস‌রোধ ক‌রে হত্যা করা হয়েছে বলে স্বীকার করেন তারাঁ। পরে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

এজাহারের বরাতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী খন্দকার সিরাজুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত আসাদুল প্রামা‌ণিক, আবু তা‌হের, হা‌বিল‌ হো‌সেন ও মিলন‌কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

