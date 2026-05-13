Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

এক শিক্ষক দিয়ে চলছে ১৬৫ শিক্ষার্থীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
এক শিক্ষক দিয়ে চলছে ১৬৫ শিক্ষার্থীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ধলডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৬৫ জন শিক্ষার্থী। স্কুলের একমাত্র শিক্ষক বা কর্মকর্তা শিরিনা আফরোজ। প্রথম শিফটে তিনটি শ্রেণি ও দ্বিতীয় শিফটে আরও তিনটি শ্রেণির শতাধিক শিক্ষার্থীর একমাত্র শিক্ষক তিনি। দুই বছর ধরে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার উত্তর ধলডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এভাবেই চলছে শিক্ষা কার্যক্রম।

স্কুলের শিক্ষার্থীরা জানায়, এক ক্লাসে কাজ দিয়ে শিক্ষক অন্য ক্লাসে চলে যান। সবাই তখন গন্ডগোল করে। ভালোভাবে পড়াশোনা হয় না।

অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলটিতে মূলত কোনো পড়াশোনা হচ্ছে না। দায়সারাভাবে চলছে। তাঁদের প্রশ্ন—একজন শিক্ষক দিয়ে পাঁচটি শ্রেণিতে কীভাবে পাঠদান সম্ভব। কয়েক বছর ধরে এভাবেই চলছে। গত বছর মাঝে মাঝে আরেকজন শিক্ষক এলেও এ বছর প্রথম থেকেই একজন দিয়ে বিদ্যালয়টি চলছে।

মিজানুর রহমান নামের এক অভিভাবক বলেন, ‘আমার ছেলে নিয়মিত স্কুলে যায়, কিন্তু স্কুলটিতে পড়াশোনা হচ্ছে না। একজন শিক্ষক দিয়ে কীভাবে স্কুল চলে? এটা তো তামাশা! বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে? এমনিতেই প্রত্যন্ত গ্রাম। শিক্ষক না থাকলে বাচ্চারা শিখবে কীভাবে?’

জানতে চাইলে শিক্ষক শিরিনা আফরোজ বলেন, ‘গত দুই বছর ধরে আমি একমাত্র শিক্ষক। মাঝে মাঝে প্রেষণে একজন আসেন, কিন্তু কিছুদিন পর চলে যান। গত বছর এভাবে চললেও চলতি বছরের পাঁচ মাস ধরে একাই চালাচ্ছি। সমস্যা হয়, কিন্তু উপায় তো নাই। গত বছর প্রেষণে আরও একজন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু এ বছর তা-ও নেই। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানে।’

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার (১২ মে) শিক্ষক-সংকটের বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা খোঁজ নেওয়া শুরু করলে নড়েচড়ে বসে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। তারা সংকট নিরসনে দ্রুত বিদ্যালয়টিতে প্রেষণে শিক্ষক দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আখতারুল ইসলাম বলেন, ‘স্কুলটিতে শিক্ষক-সংকটে পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে। নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুজন শিক্ষক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। ডিপিইও স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামীকাল (বুধবার) একজন শিক্ষক প্রেষণে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীশিক্ষকভূরুঙ্গামারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়কুড়িগ্রাম সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

সম্পর্কিত

ফরিদগঞ্জে আগুনে পুড়ল ১১ বসতবাড়ি

ফরিদগঞ্জে আগুনে পুড়ল ১১ বসতবাড়ি

বসুন্ধরা সিটিতে ৯৪ কোটি টাকার সোনা আত্মসাৎ, সাবেক বিক্রয়কর্মী গ্রেপ্তার

বসুন্ধরা সিটিতে ৯৪ কোটি টাকার সোনা আত্মসাৎ, সাবেক বিক্রয়কর্মী গ্রেপ্তার

নিয়মিত টিকার পরিবর্তে শিশুকে জলাতঙ্কের টিকা পুশ

নিয়মিত টিকার পরিবর্তে শিশুকে জলাতঙ্কের টিকা পুশ

পাবনায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

পাবনায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু