গৃহবধূকে ধর্ষণ-ভিডিও ধারণের অভিযোগ, বিদেশে পালানোর সময় যুবক গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় গৃহবধূকে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগে শাহ আজম ওরফে প্রান্ত (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিদেশে পালানোর চেষ্টার সময় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী সৌদি আরবপ্রবাসী। গৃহবধূ শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। অভিযুক্ত শাহ আজম দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর রাতে ‘থার্টিফার্স্ট নাইট’ উপলক্ষে বারবিকিউ রান্নার কথা বলে ওই গৃহবধূকে নিজের ঘরে ডেকে নেন শাহ আজম। সেখানে তাঁকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন শাহ আজম এবং সেই ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন তিনি।
ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ধর্ষণের পর ভিডিওটি ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ও সামাজিক মর্যাদার কথা বলে তাঁকে মুখ খুলতে বাধা দেওয়া হয়। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি এত দিন বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। সম্প্রতি বিষয়টি জানাজানি হলে ভুক্তভোগী গত ২৭ মার্চ পাকুন্দিয়া থানায় মামলা করেন।
পুলিশ জানায়, ধর্ষণের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরপরই অভিযুক্ত শাহ আজম এলাকা ছেড়ে পালান। আত্মগোপনে থেকে তিনি দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছিলেন। শেষমেশ গতকাল রাতে বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।
পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুল রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পরপরই আমরা তদন্তে নামি। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন—এমন সংবাদের ভিত্তিতে বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের উত্তর সাহেবগঞ্জ গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১ পরিবারের ২০টি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আজ বুধবার দুপুরে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি টিম প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।১২ মিনিট আগে
রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের একটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৯৪ কোটি টাকার সোনা আত্মসাতের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সাবেক এক বিক্রয়কর্মীকে (সেলসম্যান) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।২২ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক মাস বয়সী ফাতিহা নামের এক শিশুকে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার দুপুরে। বিষয়টি স্বীকারও করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছে, ভুলবশত এমনটি হয়েছে। তবে এতে শিশুটির কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।২৯ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে বজ্রপাতে রব্বান আলী (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩১ মিনিট আগে