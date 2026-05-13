জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, থানায় মামলা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. জেফরুল হাসান বাদী হয়ে আজ বুধবার আশুলিয়া থানায় মামলা করেন। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম।
এদিকে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার ও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা জোরদারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শাখা ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা।
আজ বিকেল সোয়া ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে মানববন্ধন করেন তাঁরা। মানববন্ধন সঞ্চালনা করেন শাখা শিবিরের প্রচার সম্পাদক ও জাকসুর এজিএস ফেরদৌস আল হাসান।
মানববন্ধনে শাখা শিবিরের সাধারণ সম্পাদক ও জাকসুর জিএস মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘গত কয়েকটি ঘটনায় বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে পড়েছে। এর প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চরম উদাসীনতা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ছাড়া বাকি সব কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছে। তাদের মূল কাজ শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও নিরাপত্তায় কাজ করা। কিন্তু এগুলোর প্রাধান্য তাদের কাছে নাই। এরই ন্যক্কারজনক প্রতিফলন গতকালকে আমরা দেখেছি।’
আশুলিয়া থানার ওসি মো. তরিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ সকালে মামলা করা হয়েছে। আমাদের কাছে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ আছে। আশা করছি, দ্রুতই হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারব। পুলিশ, ডিবি, র্যাব একসঙ্গে কাজ করছে। আসামিদের দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব।’
