নিখোঁজের ২ দিন পর শিশুর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

কুমিল্লার সদর উপজেলায় নিখোঁজের দুই দিন পর খাল থেকে সাজ্জাদ হোসেন (৫) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের ধনপুর গ্রামের খাল থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত সাজ্জাদ হোসেন ওই গ্রামের সানজু মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার বিকেলে খেলার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় সাজ্জাদ। এর পর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। খুঁজে না পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়।
আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি খালে শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটি খেলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত খালের পানিতে পড়ে যায়। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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