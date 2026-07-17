ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে গৃহবধূ নিখোঁজ

যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়ায় ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে ফাতেমা আক্তার বর্ণা (২৮) নামে এক গৃহবধূ নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে নওয়াপাড়ার সরদার মিলসংলগ্ন মালোপাড়া ঘাটে এ ঘটনা ঘটে।
আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও ডুবুরি দলের যৌথ উদ্ধার অভিযান চললেও তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।
নিখোঁজ ফাতেমা আক্তার বর্ণা রবিউল ইসলামের স্ত্রী। তাঁর বাবার বাড়ি অভয়নগর উপজেলার মশরহাটি গ্রামে। দুই দিন আগে তিনি বাবার বাড়িতে এসেছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও বর্ণার ছোট ভাই মেহেদী হাসান জানান, শুক্রবার দুপুরে তাঁরা একসঙ্গে ভৈরব নদে গোসল করতে নামেন। একপর্যায়ে বর্ণা পানির নিচে তলিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে খুলনা থেকে আসা ডুবুরি দলও উদ্ধারকাজে যোগ দেয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত যৌথভাবে অভিযান চালিয়েও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে নৌ-পুলিশের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে যায়।
নওয়াপাড়া নৌ-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রনজিত কুমার জানান, নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধারে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়।
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