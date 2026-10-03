Ajker Patrika
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বরিশাল

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর ৪টায় অভিযান, ১ লিটার দেশীয় মদসহ তরুণ গ্রেপ্তার

 আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১২: ৩৮
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর ৪টায় অভিযান, ১ লিটার দেশীয় মদসহ তরুণ গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তারকৃত সজীব বৈদ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক লিটার দেশীয় মদসহ সজীব বৈদ্য (২৩) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার ভোররাতে উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের তেতলা গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত সজীব বৈদ্য ওই গ্রামের সুনীল বৈদ্যর ছেলে।

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোররাত ৪টার দিকে পুলিশ উপজেলার তেতলা গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় সজীব বৈদ্যর নিজ বাড়ি থেকে এক লিটার দেশীয় মদ উদ্ধার করা হয় এবং তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আগৈলঝাড়া থানায় একটি মামলা করেছে। ওসি আরও জানান, শনিবার সকালে গ্রেপ্তারকৃত সজীব বৈদ্যকে বরিশাল আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

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