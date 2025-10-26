শাপলা প্রতীক না পেলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সারজিসের

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
শাপলা প্রতীক পেতে এনসিপিকে যদি রাজপথে নামতে হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন (ইসি) পুনর্গঠনের আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
আজ রোববার কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভার মধ্যাহ্ন বিরতিতে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘আইনগতভাবে শাপলা প্রতীক পেতে এনসিপির কোনো বাধা নেই। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তাদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাচারিতা করছে এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। আমরা অভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারদুষ্ট আচরণ কখনো প্রত্যাশা করি না।
‘তারা যদি তাদের জায়গা থেকে স্বাধীন-স্বকীয়তা প্রদর্শন না করতে পারে, তাহলে আগামীর নির্বাচনে তাদের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে পারব না। আমরা মনে করি, তাদের নিরপেক্ষতা কাজে এবং কথার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। যদি এনসিপিকে শাপলা প্রতীক পেতে রাজপথের কর্মসূচিতে যেতে হয়, তাহলে এনসিপি ওই স্বেচ্ছাচারী নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের আন্দোলনেও যাবে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করি, আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদ প্রশ্নে বিএনপি এবং জামায়াত এককভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। সেই জায়গায় তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক। এনসিপির প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক। আমরা এটাও মনে করি, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন, প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে এককভাবে বিএনপি এবং জামায়াত তাদের জায়গা থেকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। সেই জায়গা থেকে তরুণ প্রজন্মের এনসিপির অংশগ্রহণ আবশ্যক।’
জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা প্রসঙ্গে সারজিস আলম বলেন, ‘এই অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ বাস্তবতায় আমরা মনে করি, গণতান্ত্রিক উত্তরণের যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ায় এনসিপিসহ তরুণদের অংশগ্রহণ অতীব জরুরি। সেই জন্য জুলাই সনদ নিয়ে আমরা আমাদের আপসহীন অবস্থান ব্যক্ত করেছি। অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন জুলাই সনদের প্রশ্নে নিশ্চয়তার যেটি প্রয়োজন ছিল, সেই নিশ্চয়তার প্রসেসিং কীভাবে হবে, কবে হবে—সেটি ঠিক না করে শুধুমাত্র নির্বাচনমুখী আচরণ করে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করল; তখন এনসিপি তাদের জায়গা থেকে মেরুদণ্ড সোজা করে নিশ্চয়তা চেয়েছে এবং জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেনি।’
তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করি, যেদিন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে, যেদিন সেই আদেশ জারি করা হবে প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে এবং গণভোটে যদি জুলাইয়ের পক্ষে রায় আসে, তখন কোনো নোট অব ডিসেন্টকে বিবেচনা করা হবে না—এই নিশ্চয়তা যখন আসবে, তখন জনগণের পক্ষে আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করব। এনসিপি কোনো নিশ্চয়তা ছাড়া একটি কাগজে স্বাক্ষর করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না।’
নির্বাচনী জোট প্রসঙ্গে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের এ মুখ্য সংগঠক বলেন, ‘এনসিপি শুধু আগামী নির্বাচনে কয়েকটি সিটের জন্য সংসদে যাওয়ার জন্য জোট করার জন্য কাজ করছে না। এনসিপি মনে করে, কোনো রাজনৈতিক দল যদি তাদের জায়গা থেকে জুলাই সনদের প্রত্যেকটি সংস্কার বাস্তবায়নে কমিটেড থাকে, বিচারিক প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিকভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করতে কমিটেড থাকে, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কমিটেড থাকে, আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টিসহ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমিটেড থাকে, তাহলে ওই নির্বাচনে তাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্স হতে পারি।’
প্রশাসন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে এনসিপি নেতা বলেন, ‘প্রশাসনে ঘুরেফিরে এখন পর্যন্ত যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ বিএনপিপন্থী আচরণ করেন, কেউ জামায়াতপন্থী আচরণ করেন, কেউ পূর্বের আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল বলে ওই পন্থী আচরণ করেন। বিশেষ করে যাঁরা ইউএনও আছেন, ওসি আছেন, তাঁদের আচরণটা দলীয় আচরণ আসে। তাঁরা বিভিন্ন দলীয় ইউএনও, দলীয় ওসি হয়ে উঠতে চান। আমাদের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার যাঁরা আছেন, তাঁরাও দলীয় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার হয়ে উঠতে চান।
‘মন্ত্রণালয়ে কিছু সচিব আছেন, তাঁরা দলীয় সচিব হয়ে উঠতে চান। আমরা তাঁদের স্পষ্ট করে বলি, এবার তাঁরা অনেকটাই পার পেয়ে গিয়েছে। কারণ, এই অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের আগে ছিল না। কিন্তু আগামীতে যদি তাঁরা এই আচরণ বহাল রাখেন, আর আমাদের আবার এই রকম একটা বড় ঘটনার দিকে যেতে হয়, তখন কেউ আর বিন্দুমাত্র আশ্রয় পাবেন না, প্রশ্রয় পাবেন না। আমি অনুরোধ করব আপনাদের যে আপনারা দলীয় প্রশাসন না হয়ে ওঠেন। আপনারা বাংলাদেশের প্রশাসন হয়ে উঠুন। বাংলাদেশের মানুষের হয়ে উঠুন।’
সারজিস আলম বলেন, ‘জুলাইয়ে যারা রাজপথের যোদ্ধা ছিল, শহীদ পরিবাররা ছিল, তাদের এখন হুমকি দেয়। হুমকি দেয় কারা—যারা ’২৪-এ আমাদের এই সহযোদ্ধাদের ওপর হামলা করেছিল, গুলি ছুড়েছিল। তারা এখন টাকার বিনিময়ে, তারা এখন বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের বিনিময়ে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পেছন থেকে আঁতাত করে, ক্ষমতায় থাকা প্রশাসনের কিংবা বিচার বিভাগে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আঁতাত করে, তারা জামিন নিয়ে আসছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি এই বিষয়ে কঠোর না হন, তাহলে আগামীর বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা আপনারা নিশ্চিত করতে পারবেন না, নির্বাচন একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাবে। এই কথাটা দিয়ে আপনারা এই দিকে টানবেন না যে নির্বাচনে অনিশ্চয়তার কথা বলেছে; তার মানে এনসিপি বলে নির্বাচন পেছাতে চায়। না। এটা হচ্ছে বর্তমান বাস্তবতা।
‘যদি আমার একজন আহত যোদ্ধা, আমার একজন শহীদ পরিবারের ওপরে এই ধরনের আক্রমণ হয় এবং অনিরাপত্তায় ভোগে, তাহলে আগামীতে পরিস্থিতি কিছুটা অস্থিতিশীল হবে।’
আহনাফ সাঈদ খানের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন এনসিপি ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ হায়দার, কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) খায়রুল কবির ও সাঈদ উজ্জ্বল এবং কেন্দ্রীয় সদস্য দিদার শাহ। এ সময় এনসিপির জেলা ও উপজেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটের কানাইঘাট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে শাকিল আহমদ (২১) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের ডোনা সীমান্তবর্তী ১৩৩৪ নম্বর মেইন পিলারসংলগ্ন ভারতের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাকিল ডোনা পাত্তিছড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। তিনি গত সপ্তাহে বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, শাকিলসহ দুজন আজ রোববার দুপুরে ডোনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ডোনা খাসিয়াপুঞ্জিতে প্রবেশ করে সুপারি পাড়তে যান। এ সময় অস্ত্রধারী খাসিয়ারা তাঁদের ওপর গুলি করলে শাকিল গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে সহযোগীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ১৯ বিজিবির অধিনায়ক মো. জুবায়ের আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভারতের অভ্যন্তরে ৫০০ গজ ভেতরে খাসিয়াদের গুলিতে আহত হয়ে শাকিল নামের এক যুবক মারা গেছে। ওখানে পাহারাদার ছিল, তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় বর্ডারে ঢোকে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মারা যায়।’
এ বিষয়ে কানাইঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানিয়া আক্তার বলেন, ‘আজ দুপুরে শাকিলসহ আরও দুজন ডোনা সীমান্তে ১৩৩৪ পিলারের কাছাকাছি জায়গায় ভারতীয় সুপারি আনতে গেলে খাসিয়ারা তাদের লক্ষ করে গুলি চালায়। এতে শাকিল গুলিবিদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ সীমানায় এসে মাটিতে পড়ে। পরে তার সহযোগীরা সিলেটে ওসমানী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু বরণ করে। বর্তমানে তার মরদেহ ওসমানী হাসপাতালের মর্গে আছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের বিষয়ে অবশেষে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। দুই শিক্ষার্থীর আমরণ অনশন ও অন্যদের বিক্ষোভ শুরুর পর আজ রোববার কর্তৃপক্ষ এ তদন্ত কমিটি করার কথা জানিয়েছে।
সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক আখতার হোসেন মজুমদার বিজ্ঞপ্তিতে জানান, নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম-সম্পর্কিত সংবাদ ও ফোনালাপের অডিও প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এম আসাদুল হককে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন ও সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।
জানা গেছে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাবির নাট্যকলা বিভাগের প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন ২৪ জন। সেদিন এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা হয়। এর দুই ঘণ্টার মধ্যে খাতা দেখা শেষে ওই দিনই মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।
অভিযোগ উঠেছে, পরীক্ষার পর তাসাদুল ইসলাম তারেক, সাইফুল ইসলাম ও শাকিবুল হাসান নামের তিনজন প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে সাইফুল নিয়োগ কমিটির বিশেষজ্ঞ তিতাস জিয়ার সঙ্গে একই নাটকের দলে আছেন। শাকিবুল বিভাগের সভাপতি মেহবুব আলমের ফেলো। আর তারেক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন বলে একটি ফোনকলের কথোপকথনে উঠে আসে।
বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাহাত ইসলাম হৃদয় দাবি করেন, বিভাগের সভাপতি মেহবুব আলমের সঙ্গে কথোপকথনের অডিও রেকর্ডটি তাঁর। তিনি নিজেও চাকরিপ্রার্থী হিসেবে নিয়োগ পরীক্ষায় বসেছিলেন। তিনি সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে স্নাতকে সিজিপিএ ৩ দশমিক ৬৩ ও স্নাতকোত্তরে ৩ দশমিক ৮৬ পেয়ে দুটিতেই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। রাহাত বর্তমানে রাবির একজন এমফিল গবেষক। এ ছাড়া রোমানিয়ার ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অব টিমিসুয়ারারও ছাত্র। তবে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন।
এর পরপর দিনই উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীবকে ই-মেইল করে এ নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ করেন রাহাত। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ২১ সেপ্টেম্বর ডাকযোগে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠান। নিয়োগ বাতিল করতে একটি লিগ্যাল নোটিশও পাঠান তিনি। কিন্তু তারপরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল না। এর মধ্যে রাহাতের সঙ্গে সভাপতি মীর মেহবুব আলমের কথোপকথনের রেকর্ড সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
তখন সভাপতি দাবি করেন, প্রযুক্তির সাহায্যে এই ফোনকল রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। এটি ভুয়া। এই অবস্থায় নাট্যকলা বিভাগের থিয়েটার অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুটা) ১০ হাজার টাকা ফি দিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক সাইকোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসে (বিআইএফপিএস) অডিও রেকর্ডটির ফরেনসিক পরীক্ষা করায়। ৯ অক্টোবর দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাহাতের কথোপকথনটি সভাপতি মীর মেহবুব আলমের সঙ্গেই হয়েছে।
এরপরও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাই তদন্তের দাবিতে বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাদেক রহমান ও দ্বিতীয় বর্ষের সাব্বির খান জিয়াম গতকাল শনিবার থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমরণ অনশনে বসেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুলও। আজ রোববার একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য শিক্ষার্থীরা বিভাগে বিক্ষোভ শুরু করেন। এরপরই তড়িঘড়ি করে একটি তদন্ত কমিটির কথা জানানো হয়। পরে বিকেলেই এ বিষয়ে রুটার কাছে একটি চিঠি দেন অ্যালামনাস এ এম ফাহদ হোসেন ও আল আরমান হৃদয়। তাঁরা এতে শিক্ষার্থীদের অনশনকে সমর্থন জানিয়ে লেখেন, ‘অডিও কল ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে কোনোভাবেই ধামাচাপা দেওয়ার সুযোগ নেই। বিভাগের সভাপতি মীর মেহবুব আলমের এমন কাজের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।’
তাঁরা লেখেন, ‘কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি করেছে। এই অবস্থায় আগামীকাল সোমবারের সিন্ডিকেট সভা বাতিলের দাবি জানাচ্ছি এবং সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তদন্ত ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত বিভাগের সভাপতি মীর মেহবুব আলমকে সভাপতি পদসহ যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক কাজ থেকে সাময়িক অব্যাহতির দাবি জানাচ্ছি।’
অভিযোগকারী চাকরিপ্রার্থী ও বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী রাহাত ইসলাম হৃদয় বলেন, কাউকে দায়িত্বে রেখে তার বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করা ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন। উচিত ছিল চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দিয়ে কমিটি করা। সেটিই আইন। অন্যথায় এটা একটা আইওয়াশ।
সর্বশেষ রাত ৮টার দিকেও ওই দুই শিক্ষার্থী অনশনরত ছিলেন।
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ রোববার উপজেলার বারইয়ারহাট-রামগড় সড়কের করেরহাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন ফটিকছড়ি উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের জাকির হোসেনের স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৩৫) ও ছেলে মো. হোসেন (১০)। আর আহতরা হলেন খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার কৌচিয়া গ্রামের আনজু বেগম (৪৫), তাঁর ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৩) ও নোয়াখালীর চরজব্বর থানার রুহুল আমিনের ছেলে রাশেদ (২০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বারইয়ারহাট-রামগড় সড়কের করেরহাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় দ্রুতগতির একটি পিকআপ ভ্যান বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে মা-ছেলে নিহত হন, আহত হন তিনজন। পরে স্থানীয়রা হতাহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক বাঁধন দাশ বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁরা সম্পর্কে মা-ছেলে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
জানতে চাইলে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, নিহতদের মরদেহ বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজি অটোরিকশাটি জব্দ করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান উপাচার্য ও রাকসুর সভাপতি অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।
শপথ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আব্দুল হান্নান বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর বহুল প্রতীক্ষিত এই নির্বাচন আয়োজনের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি বাংলাদেশে প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন, যা আমাদের জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’ .
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষগণ তাঁদের হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মতিয়ার রহমান, নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রাকসু কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর ও বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষগণ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গত বুধবার (২২ অক্টোবর) রাকসু নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয় এবং ১৬ অক্টোবর রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
