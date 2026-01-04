Ajker Patrika
রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৫৩
রাজধানীর গুলশানে রোববার বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর গুলশানে রোববার বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠক হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয় বলে জানিয়েছেন দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে দেশের অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক রূপরেখা নিয়ে মতবিনিময় হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন এবং এ কে আজাদ, বিসিআইয়ের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিটিএমএর সাবেক সভাপতি মতিন চৌধুরী ও বর্তমান সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, এমসিসিআইয়ের সভাপতি কামরান টি রহমান ও সাবেক সভাপতি নাহিদ কবির, বিএসএমএর সভাপতি মইনুল ইসলাম স্বপন, বিএবির সভাপতি আব্দুল হাই সরকার, বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও সাবেক সভাপতি কুতুবউদ্দিন আহমেদ।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন আইসিসি বাংলাদেশের নির্বাহী সদস্য ও ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান, উত্তরা মোটরস করপোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, সিকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক, বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক, বিসিআইয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রীতি চক্রবর্তী, পারটেক্স গ্রুপের আজিজুল কায়সার টিটু, স্টিল মিল মালিক সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, ডিসিসিআই সভাপতি তাসকিন আহমেদ ও সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ, বিজিএপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার, বিএপিআই সভাপতি আব্দুল মুক্তাদির, স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল, প্রাণ গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী, বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী হোসাইন আকবর আলী, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান এবং ইউসিবিএলের চেয়ারম্যান শরীফ জহির।

বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিএনপিবৈঠকতারেক রহমাননেতার বচনব্যবসায়ী
