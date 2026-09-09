রাশিয়ায় গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ: জাকিরের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে, দাফন সম্পন্ন

রাশিয়ায় গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে নিহত ভৈরবের জাকির মিয়ার মরদেহ অবশেষে নিজ গ্রামে পৌঁছেছে। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে তাঁর মরদেহ কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের আতকাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে আনা হয়।
মরদেহবাহী গাড়ি বাড়িতে পৌঁছালে স্বজনদের আহাজারিতে হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
জাকির মিয়া আতকাপাড়া গ্রামের মৃত রতন মিয়ার বড় ছেলে। মরদেহ বাড়িতে আনার পর ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বিকেল ৩টায় ঝগড়ার চর কবরস্থান মাঠে জানাজা শেষে তাঁকে পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে দাফন করা হয়।
স্বজন ও এলাকাবাসীরা জানান, প্রায় দেড় বছর আগে জাকির ধারদেনা করে রাশিয়ায় পাড়ি জমান। সেখানে তিনি আমুর অঞ্চলে অবস্থিত সিনাফেক্স কোম্পানিতে চাকরি নেন। বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ দিয়ে পরিবারের কিছু ঋণ পরিশোধ করা গেলেও এখনো প্রায় দুই লাখ টাকার বেশি দেনা রয়েছে।
পরিবারের সদস্যরা জানান, জাকিরের অকাল মৃত্যুতে তাঁরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। সংসারের ব্যয়ভার বহনের পাশাপাশি ঋণ পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা। এ অবস্থায় সরকারের সহযোগিতা ও সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।
প্রসঙ্গত, গত ২৫ আগস্ট রাশিয়ায় সিনাফেক্স কোম্পানির একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে নিহত হন ভৈরবের জাকির মিয়া।
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