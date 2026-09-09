Ajker Patrika
En
বেসরকারি

আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও মোবাইল বিলের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও মোবাইল বিলের সুবিধা

আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সিভিল বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সিভিল

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ১৮ পদে চাকরিব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ১৮ পদে চাকরি

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (ধামরাই), হবিগঞ্জ।

হবিগঞ্জ জেলায় চাকরির সুযোগহবিগঞ্জ জেলায় চাকরির সুযোগ

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস, ছুটিকালীন ভ্রমণ ভাতা, স্বাস্থ্য বিমা ও কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

মেঘনা পেট্রোলিয়ামে চাকরির সুযোগমেঘনা পেট্রোলিয়ামে চাকরির সুযোগ

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিকর্মীচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত