কিশোরগঞ্জে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কোচিং সেন্টার বন্ধের ঘোষণা ডিসির

কিশোরগঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলাকালে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন। আজ বুধবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ সম্মেলনকক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।
জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন বলেন, ‘অনেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলার সময়ে কোচিং সেন্টার চালাচ্ছে। আজকে থেকে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কোনো কোচিং সেন্টার চলবে না। আমরা এটি খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করব।’
জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘এখানে অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁরা কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত। আমি চাচ্ছি, আপনারা আমাকে সক্রিয়ভাবে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।’
শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত ওই সভায় জেলা প্রশাসক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি ও শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন। পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্রও চালু করতে বলা হয়।
সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুঠোফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের পরবর্তী পরীক্ষায় অংশ নিতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে কার্যকর করা এবং সপ্তাহে এক দিন পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
জেলা প্রশাসক অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা, শিক্ষার্থীদের তথ্যভান্ডার তৈরি, নতুন কুঁড়িতে নিবন্ধন বাড়ানো এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিতর্ক ক্লাব, গণিত ক্লাব ও ইংরেজি ক্লাব গঠনের নির্দেশনাও দেন।
কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা প্রশাসন এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসান মারুফ।
সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জেসমিন আক্তার, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সামা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আসাদুল হক, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মমতাজ বেগম এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজের প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।
মাদক নির্মূল, কিশোর গ্যাং দমন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। মাদক কারবারিদের তালিকা তৈরি, এলাকায় যৌথ টিম গঠন এবং ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরের পীরগঞ্জে ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি গুদামে সরকারি চালের বস্তা নেওয়ার দৃশ্য মোবাইল ফোনে ভিডিও করায় দুই যুবককে গুদামের ভেতরে নিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। পরে খবর পেয়ে ওই গুদামটি সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন।১ ঘণ্টা আগে
সরকারি চাকরির ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে মিছিলটি ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায়১ ঘণ্টা আগে
রাজধানী ঢাকায় ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ডসহ আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ১ লাখ প্রশিক্ষিত শহর প্রতিরক্ষা দল (টিডিপি) স্বেচ্ছাসেবী প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। ওয়ার্ড, জোন ও থানা এলাকাভিত্তিক এসব স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দুর্যোগের সময় ‘ফার্স্ট রেসপন্ডার’ হিসেবে১ ঘণ্টা আগে