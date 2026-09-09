Ajker Patrika
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রংপুর

জামায়াত কর্মীর বাবার গুদামে সরকারি চাল, ভিডিও করায় দুই যুবককে মারধর

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
জামায়াত কর্মীর বাবার গুদামে সরকারি চাল, ভিডিও করায় দুই যুবককে মারধর
সিলগালা করা হয়েছে গুদামটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি গুদামে সরকারি চালের বস্তা নেওয়ার দৃশ্য মোবাইল ফোনে ভিডিও করায় দুই যুবককে গুদামের ভেতরে নিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। পরে খবর পেয়ে ওই গুদামটি সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নের লালদীঘি মেলা হাটে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের দাবি, মেসার্স নূর ট্রেডার্স নামের ওই গুদামে ভ্যানে করে সরকারি চালের বস্তা নেওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি দেখে স্থানীয় দুই যুবক মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেন। পরে তাঁদের গুদামের ভেতরে নিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

স্থানীয়রা জানান, গুদামে থাকা চালগুলো যদি সরকারি কোনো কর্মসূচির হয়, তাহলে সেগুলো কোথা থেকে এসেছে এবং কেন ব্যক্তিমালিকানাধীন গুদামে নেওয়া হচ্ছিল—এসবের কোনো সদুত্তর এখনো মেলেনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, গুদামটির মালিক কায়েম মেম্বার। তাঁর ছেলে নূর মোহাম্মদ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর যুব বিভাগের কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত।

গুদামটির মালিক কায়েম মেম্বার বলেন, ‘আমি ১৭ বছর ব্যবসা করতে পারিনি। এখন সময় এসেছে।’

এদিকে সরকারি চালের বস্তা গুদামে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে এলে গুদামটি সিলগালা করে দেওয়া হয়।

পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আপাতত গুদামটি সিলগালা করে দিয়েছেন। আগামীকাল খাদ্য বিভাগ যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’

বিষয়:

রংপুর জেলামারধরঅভিযোগজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
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