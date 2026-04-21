ভৈরবে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ ব্যবসায়ী নিহত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) বিকেলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর ওপর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন ভৈরব পৌর শহরের চণ্ডীবের এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে আব্দুল্লাহ হামজা (৩৮) এবং পলতাকান্দা এলাকার কালাম মিয়ার ছেলে মোমেন মিয়া (৩৭)। গুরুতর আহত নিপু মিয়া (৩৬) ঢাকায় চিকিৎসাধীন।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল্লাহ হামজা, মোমেন মিয়া ও নিপু মিয়া মোটরসাইকেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থেকে দাওয়াতে ভৈরব ফেরার পথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক সেতুর ভৈরব প্রান্তে পৌঁছালে একটি দ্রুতগতির ট্রাক পেছন থেকে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনজনই সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পথে আব্দুল্লাহ হামজা ও মোমেন মিয়ার মৃত্যু হয় এবং নিপু মিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী ফণী ভূষণ জানান, নিহত আব্দুল্লাহ হামজা ভৈরব মৎস্য আড়তে ‘আল্লাহ ভরসা’ নামের একটি মাছের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক। নিহত মোমেন মিয়াও মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করতেন। তার পরিবারে দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভৈরব হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন কুমার চৌধুরী জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ এবং চালক পারভেজ মিয়াকে (৩২) আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
